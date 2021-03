Le duo d'attaque Ronaldo-Morata a été trop discret, souvent dépassé par Mbemba et Pepe. Outre le manque de duels gagnés dans le rectangle adverse, la Juventus a déçu dans le jeu où elle semblait incapable d'amener du danger autrement qu'en balançant des centres provenant de loin. Si Chiesa a réussi à marquer deux goals de la sorte, de nombreux autres centres ont été envoyés en vain et la défense de Porto s'en est donné à cœur joie.

Pour la Juve, qui est larguée en championnat derrière les deux clubs de Milan, la Ligue des Champions constituait un réel objectif. Et quand on compte Cristiano Ronaldo dans ses rangs, on a incontestablement une étiquette de favori. Finalement, ils sont tristement éliminés en huitièmes de finale après avoir mal négocié les deux rencontres contre Porto.

Après l'élimination des Bianconeri, la déception était présente dans le camp italien. Et dans la presse aussi. Les différents journaux de la Botte n'ont pas été tendres avec CR7 et son équipe.

"Sombre Juventus", a titré la Gazzetta dello Sport, qui évoque "Un autre désastre en Ligue des champions". Le quotidien italien adresse d'ailleurs un message fort au président du club quant au maintien d'Andréa Pirlo. "Agnelli, que vas-tu faire désormais ?", écrit le quotidien italien.

La Gazzetta évoque aussi le match de Ronaldo. "Il a beaucoup déçu. Il avait flambé sous les ordres de Zidane, Ferguson, Ancelotti mais pas avec Pirlo", évoquant carrément un départ possible du Portugais à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. "Il est difficile de voir plus loin. Les prochains mois en diront plus", écrit le quotidien transalpin.

Le Corriere dello Sport a pointé Cristiano Ronaldo du doigt. Il faut dire que le Portugais n'a pas livré sa meilleure rencontre ce mardi soir. "Trahie par Ronaldo", peut-on lire en une.

De son côté, Tuttosport compare Pirlo à Sarri. Les deux entraineurs ont été éliminés au stade des huitièmes de finale avec la Vieille Dame.

De son côté, La Stampa avance que cette élimination est "un échec technique et économique", arguant que l'avenir de Pirlo est compromis du côté de Turin.

En Espagne, où les prestations de CR7 sont encore suivies de très près, on n'est pas tendre non plus. "L'année la plus difficile de Ronaldo à Turin, sans Ligue des champions et avec la Serie A quasiment perdue. Avec le Real Madrid, il avait joué huit demi-finales consécutives de C1 avec quatre sacres", compare Marca.

Désormais, il ne reste plus que la coupe d'Italie à la Juventus pour ne pas vivre une saison blanche. Ils affronteront l'Atalanta Bergame le mercredi 19 mai. A moins qu'ils ne réussissent une remontée en championnat. Actuellement, les hommes d'Andréa Pirlo comptent 10 points et un match de moins que la bande de Lukaku et l'Inter, et 6 de moins qu'Alexis Saelemaekers et l'AC Milan.