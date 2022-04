L’homme qui a fait taire Julian Nagelsmann revient en Angleterre pour tenter de réaliser un nouveau récital. Portrait.

Carnet de notes en main, sifflet autour du cou et chaussures à crampons aux pieds. Unai Emery a donné sa dernière séance d’entraînement ce mardi soir à Liverpool, de la même manière que toutes les autres. Avec passion, application et minutie. Mais aussi ce petit plus qui fait de lui l’un des plus grands maîtres tacticiens.

Le travail d’abord

La chance ou le hasard n’ont rien eu à voir dans la surprenante victoire de Villarreal en quart de finale face au Bayern Munich. Pour donner les armes nécessaires à ses joueurs, Emery a élaboré un plan de jeu clair et l’a transmis à son équipe. Chaque joueur a adhéré aux idées, savait exactement ce qu’il devait faire et ce que l’on attendait de lui. "Nous lui faisons confiance, il nous fait confiance. La stratégie qu’il a choisie semble toujours fonctionner pour nous. Il est un vrai cerveau tactique", assure l’ancien Brugeois Arnaut Danjuma, devenu un pion offensif majeur de l’équipe espagnole.

(...)