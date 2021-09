Blessé au genou, le milieu de terrain italien Marco Verratti n'en fait pas partie, à l'instar de Sergio Ramos. Verratti doit encore observer une période de repos de dix jours à la suite d'une contusion au genou gauche subie avec l'équipe nationale d'Italie. Quant à Sergio Ramos, arrivé cet été dans la capitale parisienne en provenance du Real Madrid, il a repris sa préparation individuelle après des pépins au mollet. Il n'a pas encore joué la moindre minute sous ses nouvelles couleurs.

Mauricio Pochettino est également privé d'Angel Di Maria et d'Idrissa Gueye, suspendus. Ce match à Bruges pourrait constituer la première association du trident offensif Lionel Messi - Neymar - Kylian Mbappé. Ils figurent tous les trois dans la liste de 22 joueurs du technicien argentin.

Juan Bernat, blessé au genou depuis plus d'un an, et Colin Dagba, sur le retour après des problèmes à la cheville, sont aussi absents. Ils ont malgré tout repris le chemin de l'entraînement avec le groupe parisien lundi. Layvin Kurzawa est aussi absent et doit reprendre cette semaine.