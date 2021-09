Ce soir, c'est le grand retour de la Ligue des Champions. Quelques heures après Manchester United face aux Young Boys et Séville face à Salzburg en début de soirée, le FC Barcelone et le Bayern Munich lancent leur campagne européenne. Deux équipes en renouveau mais qui ne sont pas au même niveau. Si l'arrivée du nouveau coach Julian Nagelsmann ne semble pas avoir trop perturbé du côté bavarois, l'été a été agité en Catalogne avec les soucis financiers et les départs de Messi et Griezmann, notamment. Ce n'est donc pas en pleine confiance, malgré un bilan intéressant de 7 sur 9 pour ouvrir la Liga, que le Barça se dresse devant l'ogre bavarois.

Mais les Barcelonais auront à coeur de faire oublier la déculottée de la demi-finale de 2020 face au Bayern. Lors du final 4 à Lisbonne, les Allemands s'étaient imposés 8-2 avant de soulever la coupe aux grandes oreilles quelques jours plus tard.

Dans l'autre rencontre du Groupe E, le Benfica de Jan Vertonghen effectue un long déplacement en Ukraine au Dynamo Kiev.

Dans le Groupe H, les deux favoris affrontent les petits poucets puisque le tenant du titre, Chelsea, avec un Romelu Lukaku en feu dans le onze de base, affronte le Zenit Saint Pétersbourg alors que la Juventus se rend à Malmö.

Enfin, dans le Groupe D, Lille reçoit Wolfsburg et sa colonie belge tandis que l'Atalanta se rend à Villarreal dans le Groupe F.

Suivez le multilive de la C1 dès 21h