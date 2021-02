Oui, on peut s'appeler Cristiano Ronaldo et encore être critiqué. Et ce malgré ses 23 pions en 27 rencontres toutes compétitions confondues dont 4 en LDC cette saison et ses 88 buts en 116 matchs avec la Juve. Ce mercredi, la Vieille Dame a perdu son match aller de C1 2-1 face à Porto avec une prestation très moyenne de CR7. Une copie terne qui n'a pas manqué de mettre le feu à la presse transalpine.

Pour Bobo TV, une émission composée de plusieurs anciens joueurs sur Twitch, Antonio Cassano a été le premier à briser la glace. "Je l'ai toujours dit même s'il a marqué un milliard de buts dans sa carrière et qu'il est un véritable phénomène. Avec les idées d'Andrea Pirlo sur le football, il sera en difficulté. Oui, il marque un but par match. Mais ses qualités ne collent pas avec les idées d'Andrea", a-t-il commencé. "Ronaldo a toujours été un peu égoïste. Il se fout que les autres marquent des buts. Il ne vit pas pour le jeu mais pour faire trembler les filets. Et spécialement lors des grands matchs. Lorsque la Juventus est dos au mur, les années passent et il a des difficultés."

L'ancien joueur de l'AS Roma et du Real Madrid est ensuite revenu sur le changement de cap opéré à la Juve. "C'est une situation paradoxale. Le club est allé chercher un joueur qui a remporté cinq Ligue des champions. Pourtant, elle a beaucoup de difficultés dans cette compétition depuis trois ans. Depuis Sarri, la Juventus essaye de changer d'identité avec un jeu différent. Clairement, Andrea Pirlo aura besoin de 3 à 5 ans avant d'être jugé. Mais la Juventus veut tout immédiatement. La victoire fait partie de l'ADN du club". Et cette nouvelle philosophie est difficilement compatible avec des résultats immédiats.

Une presse pas tendre

C'est un fait: la Juventus n'a pas été au niveau ce jeudi. Et Cristiano Ronaldo non plus. Ce constat a été partagé par l'ensemble de la presse italienne. A commencer par Eurosport qui lui a adressé la note de 5/10, la seconde cote la plus basse. "CR7 a été peu concluant et déroutant. Bien souvent, il s'écarte sur les flancs et laisse la Juve sans attaquant. A plusieurs reprises, il a été pincé par les caméras à se plaindre de ses coéquipiers. Mais il ferait bien de se blâmer davantage lui-même après sa performance gravement insuffisante. Il a également protesté longuement pour un penalty non accordé." Un fait de jeu qui aurait pu tout changer pour la Juve. Mais l'arbitre n'a finalement pas bronché.

Pour le journal la Stampa, le Portugais aura disputé l'une de ses plus mauvaises rencontres en C1. Et le quotidien s'est même permis une comparaison osée avec un attaquant en vogue. "Lorsque Haaland porte son bilan en LDC à 18 buts en 13 apparitions, Cristiano Ronaldo vit l'un de ses pires matchs de sa compétition favorite. Dans un stade qu'il connaît bien et contre un ami de longue date en la personne de Pepe. Si CR7 veut reprendre la main, il devra se débarrasser de son fantôme au match retour."

Dans le Corriere della Sera, c'est Mario Sconcerti, célèbre journaliste italien de la Botte, qui s'est penché sur le sujet. "Ronaldo est dans une situation embarrassante. Face à Porto, il a complètement disparu et il a besoin d'aide pour s'exprimer", a-t-il expliqué. "Attention, cette défaite est réparable. Mais on ne comprend pas cette Juventus dans l'un de ses plus mauvais match de la saison. Ce sont des matchs importants et CR7 est fantomatique. Le problème est tellement évident et surtout incompréhensible. Jusqu'à présent, il s'est limité à marquer ses buts tout en étant plus discret dans le jeu."

Serait-on face à une Juve-dépendance? Pour le journaliste, cela ne fait aucun doute. "Face à Porto, il a carrément disparu. Sans un Ronaldo des grands soirs, la Juventus est juste une équipe normale. Trop naïve. Lorsqu'il n'est pas au niveau, cela manque de charisme et de leader. Quelque chose a ralenti Ronaldo mais quoi? Avec beaucoup moins de qualités, Conceicao, le coach de Porto, a su motiver ses hommes..."

Pirlo est évidemment l'autre personne visée après cette défaite face aux Portugais. Pour le journaliste, Pirlo ne parvient pas à utiliser son meilleur joueur comme le fait Conte avec un certain Lukaku. "Je vois Pirlo avec des ambitions mais qui est trop précoce, sans ligne de conduite. Il a voulu tout changer trop vite. Leur style n'est pas reconnaissable comme à l'Inter. Et Lukaku est tellement mieux utilisé avec ses qualités comparé à Cristiano Ronaldo."

Pour se sortir du piège lusitanien, la Vieille Dame aura bien besoin de retrouver CR7 en forme. Eliminée en huitième la saison dernière par l'Olympique Lyonnais, une seconde désillusion pour la Juve passerait mal. Et Pirlo comme Ronaldo en ont bien conscience.