Les deux supporters ne devraient plus manquer la rencontre entre Liverpool et Genk cette fois.

Lors de la visite de Liverpool à Genk, deux supporters des Reds qui avaient un billet pour le match n'ont pas su assister à la rencontre depuis la Luminus Arena. Ils avaient confondu Genk et Gent et avaient donc regardé le match dans un café de Gand.

Leur histoire avait fait le tour des médias belges et anglais. Elle a même été connue des joueurs de Liverpool ! En particulier Oxlade-Chamberlain. Le milieu de terrain a voulu s'assurer que les deux fans ne loupent pas la rencontre entre Liverpool et Genk. C'est pourquoi, il a offert une place à chacun d'eux pour la rencontre prévue ce mardi en Angleterre.

"Il paraît que vous avez réussi à manquer le dernier match en confondant Genk et Gent" , rigole celui qui avait fait trembler les filets des Limbourgeois à l'aller. "Cette semaine, on va s'assurer que vous arriviez bien au match. Je vous envoie donc des tickets et une carte, histoire que vous ne vous perdiez pas dans Liverpool. On se voit au match, en espérant marquer quelques buts et faire quelque chose de bien pour vous. A plus !" , poursuit-il.