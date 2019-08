Qui succédera aux Reds de Jurgen Klopp en tant que vainqueur de la Ligue des Champions ? Depuis ce mercredi soir, on connait le nom des 32 prétendants.

Un ordinateur intelligent à calculer les prédictions pour cette nouvelle édition de la Coupe aux grandes oreilles. Pour cela, il s'est basé sur les statistiques de Google Cloud, Opta et Squawka.

Ce modèle prend en compte les forces offensives des équipes, leurs aptitudes à marquer des buts ou à ne pas en encaisser.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette prédiction pourrait faire plaisir à Thibaut Courtois et Eden Hazard. En effet, c'est le Real Madrid qui est nommé gagnant de la compétition par cet ordinateur intelligent.

Et le parcours pour y arriver est pour le moins idéal pour les Madrilènes. En huitième de finale, les Merengues se payeraient le scalp de Manchester City, brisant ainsi les espoirs de Kevin De Bruyne et Pep Guardiola dans leur conquête à la Ligue des Champions.

En quart de finale, Eden Hazard retrouverait ses anciennes couleur. Chelsea s'inclinerait 4-2 sur l'ensemble des deux confrontations. Place alors aux demi-finales où un double clasico attendrait les troupes de Zinédine Zidane. Sur l'ensemble des deux confrontations, le Real l'emporterait (5-2) sur son rival barcelonais.

Enfin, c'est bien Hazard et Courtois qui soulèveraient la coupe aux grandes oreilles puisqu'ils s'imposeraient 3-2 face au Bayern Munich.

Plus encore, les résultats de cette prédiction assurent que Lionel Messi deviendrait le premier joueur à inscrire dix hat-tricks en Ligue des Champions, portant son total à 11. Son rival Cristiano Ronaldo aurait battu le record de Raul en inscrivant un but contre les 33e, 34e et 35e équipes différentes.