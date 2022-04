Tombé malade avant le coup d'envoi de la rencontre de mercredi soir, un supporter de Liverpool est décédé.

Le spectateur a eu une urgence médicale avant que son équipe préférée ne joue contre Benfica en Ligue des champions, relaie Métro UK. Un porte-parole du club a confirmé que le fan est décédé malgré les efforts des ambulanciers et des fans.

Selon le LiverpoolEcho, le supporter est tombé malade environ 20 minutes avant le début du match. Des gens se sont précipités pour l'aider à l'intérieur du stade. Mais une fois transporté à l'hôpital, c'était trop tard. L'homme a été déclaré mort.

Un communiqué du club a été envoyé. "C'est avec un profond regret que le Liverpool Football Club peut confirmer qu'un supporter qui a été pris d'un malaise avant le match d'hier soir contre Benfica est malheureusement décédé. Les condoléances et pensées de tout le club vont à la famille, aux proches et aux amis du supporter", note le club. "Nous tenons à remercier les services d'urgence pour leurs efforts héroïques dans l'urgence et nous remercions nos professionnels de la santé, les stewards et tous les supporters à proximité de l'incident pour leur assistance."

Au niveau du terrain, Liverpool a partagé (3-3) mais s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, fort de son succès acquis à l'aller (1-3).