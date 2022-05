Mercredi soir, au Stade Santiago Bernabéu de Madrid, le Real se devait de gagner pour accéder à la finale de la Ligue des Champions. Mais alors que les arrêts de jeu débutent, le Real a un retard de deux buts sur l'ensemble des deux matchs. Un retard impossible à rattraper pour ce père et sa fille qui décident dès lors de quitter le stade.

C'est à ce moment que l'attaquant Rodrygo redonne espoir aux Madrilènes en égalisant à la 90e minute. Une minute et quelques secondes plus tard, même scenario: Rodrygo inscrit un deuxième but et fait exploser le Bernabéu.

Le papa et sa fille sont alors interrogés par un journaliste espagnole sur la potentielle défaite du Real Madrid. Mais en entendant le stade exulter, les deux supporters se sont précipités vers celui-ci pour assister à la fin de la rencontre. La scène a été capturée en vidéo par la chaine espagnole, un moment insolite qui restera gravé dans la mémoire de ce papa et de sa fille.

Le Real s'impose finalement dans les prolongations après un pénalty provoqué et transformé par Karim Benzema.

“J’ai toujours cru à la remontada, parce que le Santiago Bernabeu a un truc, que je ne sais pas quoi, qui fait qu’on remonte toujours, mais là j’ai eu un doute: ça ne peut pas à chaque fois être la remontada”, a déclaré le papa un peu plus tard dans la soirée.