Le tirage au sort des huitièmes de finale de Champions League qui s'est déroulé à midi a donc été annulé après une énorme erreur. Une bonne nouvelle pour ceux qui rêvaient d'une affiche XXL puisque mises à part les retrouvailles entre Messi et Ronaldo (PSG-Manchester United), ce premier tirage au sort avait eu un goût de trop peu pour les supporters neutres.



On reprend donc à zéro, sur le coup de 15 heures, avec huit têtes de série (Manchester City, Liverpool, l'Ajax, Lille, le Real, le Bayern, Manchester United et la Juventus) qui feront face aux équipes du "chapeau 2" (le PSG, l'Atlético, le Sporting Lisbonne, l'Inter, Benfica, Villarreal, Salzbourg et Chelsea).





Suivez le tirage au sort en direct dès 15h: