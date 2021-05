Les Blues se sont battus comme des lions pour garder leur avantage au score. Leur dévotion et leur discipline tactique ont permis de mettre totalement sous cloche l’attaque citizen. "Nous nous sommes battus si dur aujourd’hui", commente le défenseur des Blues Ben Chilweel à BT Sport. "En seconde mi-temps, nous nous sommes battus pour atteindre ce moment de joie, pour avoir ce sentiment."

Le mental a pris le dessus sur la fatigue. "Au fur et à mesure que le match avançait, j’étais de plus en plus fatigué mais quand la Ligue des champions est à gagner, on fait abstraction de ça. Tout le monde a défendu pour sa vie. Nous avons remporté la Ligue des champions, donc je ne me soucierais même pas de la façon dont nous avons joué."

"C’est incroyable", a réagi de son côté à RMC le Français N’Golo Kanté, l’homme du match qui s’est une nouvelle fois surpassé. "Beaucoup d’efforts, d’humilité durant la saison. C’est de la fierté et de la joie. C’est secondaire, le principal, c’est ce qu’on a fait. On s’est battus, la récompense, c’est la victoire. C’est le résultat de beaucoup d’efforts et le travail de tout un groupe. Le Ballon d’or ? Non, on savoure la Ligue des champions, après il y a l’Euro. C’est l’arrivée d’un nouveau coach, beaucoup d’efforts."