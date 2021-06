Manchester City a manqué l'occasion de remporter la première Ligue des Champions de son histoire le 29 mai dernier face à Chelsea. Battus 1-0, les Citizens ont connu une mauvaise soirée, et n'ont pas pu compter sur leur capitaine Kevin De Bruyne pendant une partie de la rencontre, en raison d'une blessure.

Mais pour l'ancien international allemand Lothar Matthäus, le responsable de la défaite des Skyblues est leur entraîneur, Pep Guardiola, à qui il reproche de ne pas avoir aligné de milieu défensif face aux Blues.

Et l'ancien milieu de terrain n'y est pas aller par quatre chemins pour dire ce qu'il pensait de ce choix : "Guardiola a volé la Ligue des Champions au club et aux fans en alignant une telle équipe", a commencé Matthäus sur Sky Allemagne.

"Dans le match le plus important de l'histoire de son club, comment peut-il se passer d'un milieu défensif alors qu'il en alignait à presque tous les matchs cette saison, apportant l'équilibre et donnant à chacun la confiance dont il a besoin ? Je ne comprends pas pourquoi il a aligné six joueurs offensifs, tout en se passant d'un avant-centre", a poursuivit l'ancien joueur du Bayern Munich.

Selon lui, cette défaite a entamé la confiance qui existait entre les dirigeants mancuniens et l'entraîneur espagnol : "Je suis persuadé qu'il y aura des discussions internes pour se séparer de lui", estime-t-il, "les joueurs vont douter de lui. Il a voulu tenter quelques chose, a voulu présenter un coup de génie au pire moment possible et il méritait totalement de perdre. Il a perdu beaucoup de crédit aux yeux de tout le monde, en interne et en externe, surtout auprès de ses joueurs. Et il sera difficile de réinstaller la confiance suite à cela. Je ne serai du coup pas surpris que le passage de Guardiola à City soit terminé", a conclu Matthäus.