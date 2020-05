Une première finale 100 % espagnole pour une huitième C1 madrilène…

Pour la toute première fois de l’histoire, la C1 s’offre une finale entre deux clubs du même pays. Certes, la réforme entamée en 1992 a permis aux championnats les plus puissants d’engager davantage de forces vives dans la lutte pour la "Coupe aux grandes oreilles" mais, si la probabilité d’assister à un derby espagnol avait donc augmenté avec la mue de la Ligue des champions, on s’attendait davantage à vivre un Clasico qu’un Real - Valence.

C’est pourtant cette affiche que présentait le Stade de France, le 24 mai 2000. Puisque le Barça de Louis van Gaal était tombé en demi-finales, vaincu par les Castillans, étincelants à l’aller au stade Mestalla (4-1). Et oui, trois clubs de Liga formaient le dernier carré de cette C1 2000, le Real évinçant, lui, le Bayern d’Ottmar Hitzfeld.

Au tournant des deux derniers siècles, le Valence CF retrouvait son lustre d’antan. Pour troubler l’habituel duel hispanique. Héctor Cúper avait remplacé Claudio Ranieri et insufflé un vent nouveau, avec une Copa del Rey en 1999 et une qualification en Ligue des champions qui débouchera sur une première finale de C1, avant une deuxième, en 2001 ! Les Mendieta, Kily Gonzáles et Cie charment l’Europe, et, en 2000, décrochent donc méritoirement leur place en finale.

À cette période, le Real retrouvait, lui, sa place au sommet du foot mondial. En 1998, le club madrilène avait mis un terme à 32 ans de disette en Coupe d’Europe. Et il devait entamer en 2000 son ère galactique en transférant pendant l’été Luis Figo, arraché au Barça, le premier de ses transferts-records avant Zidane, Ronaldo et Beckham, qui complétèrent un effectif déjà fort coté avec, notamment, Raúl, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Míchel Salgado… présents sur la pelouse du Stade de France, ce 24 mai 2000. Et qui participèrent à la conquête de la Octava , la 8e C1 de l’histoire merengue, la première de l’ère Vicente Del Bosque, après un 3-0 sans discussion, avec Morientes, McManaman et Raúl en buteurs.

© BELGA



Vicente Del Bosque, le coach qui a tout gagné

Le tacticien madrilène exhibe un palmarès aussi fourni que sa célèbre moustache.

C’est l’un des plus beaux palmarès d’entraîneur. Avec, à l’international, une performance unique : Vicente del Bosque est le seul coach à avoir gagné les trois trophées majeurs : Ligue des champions (il gagna la C1 deux fois, en 2000 et en 2002, avec le Real), Coupe du monde (2010) et Euro (2012). Et on peut même y ajouter la Coupe Intercontinentale (2002) !

La qualité principale du célèbre technicien moustachu ? La simplicité, selon les footballeurs qu’il a dirigés.

"Tous les joueurs l’aimaient parce qu’il faisait les choses dans l’ordre, sans créer de tensions inutiles", confie le Brésilien Ronaldo. Pas de causerie interminable avec le tacticien espagnol, du concret. Et des résultats…

Bien sûr, le matériel humain mis à sa disposition fut l’un des plus riches de l’histoire, tant au Real qu’ensuite en équipe nationale espagnole, mais del Bosque fit fructifier tous ces talents pour fabriquer de véritables machines à gagner. En tirant la quintessence de son groupe. Comme lorsqu’il perpétua le "tiki-taka" version Barça de Luis Aragonés avec la "Roja", en l’agrémentant d’un faux n°9, pour gagner l’Euro 2012.

L’ancien milieu défensif à succès (5 Ligas et 4 Copa comme joueur), élevé au Real, symbolisait la force tranquille et placide de la "Maison blanche". Mais sans doute pas assez bling-bling pour Florentino Pérez, un président obnubilé par sa politique galactique, Vicente del Bosque ne resta que quatre saisons sur le banc merengue (après deux piges dans les années 90), sans quoi son palmarès (il remporta aussi 2 Ligas, en 2001 et 2003) aurait été encore plus affolant.

© BELGA



Le match : Real Madrid (Esp) - Valence (Esp) 3-0

Real : Casillas ; Helguera, Karanka, Campo ; Salgado (85e Hierro), Roberto Carlos ; Redondo, McManaman, Raúl ; Morientes (71e Sávio), Anelka (79e Sanchís).

Valence : Cañizares ; Angloma, Djukic, Pellegrino, Gerardo (69e Ilie) ; Farinós, Mendieta, Kily González, G. López ; Angulo, Cl. López.

Arbitre : M. Braschi (Ita).

Les buts : 39e Morientes (1-0), 67e McManaman (2-0), 75e Raúl González (3-0).

