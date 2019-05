Même s'il a travaillé avec l'entraîneur de Manchester City, Erik ten Hag a surtout été marqué par sa collaboration avec... l'ancien entraîneur d'Anderlecht.



Dans son édition de mardi, le journal L'Equipe consacrait un large portrait à Erik ten Hag, le coach à succès de l'Ajax qui affronte Tottenham ce mercredi soir. L'entraîneur de 49 ans, encore méconnu il y a peu, a gagné le respect de toute l'Europe grâce au parcours de son équipe en Ligue des Champions. Non seulement la formation ajacide a éliminé des ténors comme le Real Madrid et la Juventus, mais en plus, elle l'a fait avec la manière.

Dans ce papier passé relativement inaperçu, un ami proche du Néerlandais raconte que même s'il a croisé la route de Pep Guardiola au Bayern Munich, c'est plutôt ailleurs que Ten Hag puise son inspiration. "Bien sûr qu'Erik apprécie le travail de Guardiola, mais c'est exagéré de dire qu'il est son inspiration majeure", indique Leon ten Voorde, qui a aussi été l'ancien coéquipier de Ten Hag.





C'est là que, vu de Belgique, les propos de l'ami de Ten Hag prennent une tournure étonnante: "Sa principale inspiration dans le métier a été Fred Rutten, qui a été son coach puis dont il a été l'assistant. C'est lui qui lui a enseigné les ficelles du job."





Rutten et Ten Hag ont travaillé ensemble au PSV entre 2009 et 2012. " Ils étaient l'exact opposé l'un de l'autre", nuance quand même Erik Pieters, qui était joueur sous leurs ordres à Eindhoven. "Quand ils parlaient tactique, jeu, chacun avait sa vision et cela rendait leur duo totalement complémentaire."





A Anderlecht, l'approche défensive et parfois bancale de Rutten a été loin de faire l'unanimité. Là où Erik ten Hag éblouit tous les observateurs pour son jeu porté vers l'avant.