Lionel Messi et le FC Barcelone sont rentrés de Prague avec une nouvelle victoire dans les valises.

D'un point de vue comptable, la soirée de Lionel Messi a été bonne. Un but en première mi-temps pour placer les siens sur les bons rails après seulement trois minutes de jeu et une passe décisive en début de seconde période pour Luis Suarez pour replacer les Catalans aux commandes. Mais elle aurait pu être bien meilleure encore.

Les Blaugranas ne se sont jamais mis à l'abri en deuxième mi-temps, ne parvenant pas à trouver la faille une troisième fois. Plusieurs fois, les attaquants du Barça ont galvaudé la balle qui devait tuer le match. Luis Suarez, bien servi par La Pulga, en a raté une belle mais c'est sur un service cinq étoiles de Jordi Alba que Messi aurait du rentrer le 1-3.

Alors que le latéral espagnol l'a servi dans le petit rectangle, Lionel Messi n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Le but était grand ouvert. L'Argentin a été maladroit et a frappé quelques mètres à côté.

Sans conséquence pour le Barça, qui s'est quand même imposé 1-2.