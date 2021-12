Indésirable au FC Barcelone qui souhaite le revendre le plus rapidement possible, Clément Lenglet n'a pas augmenté sa cote de popularité auprès des fans catalans mercredi soir face au Bayern Munich. Aligné en défense centrale aux côtés de Gérard Piqué, le Français a sombré comme l'ensemble de ses équipiers.

Mais c'est surtout une image capturée après la rencontre qui a fait bondir les supporters catalans. Sur celle-ci, on voit le défenseur faire une accolade à Robert Lewandowski. Les deux hommes rigolent alors que les Blaugranas viennent de subir une humiliation de plus cette saison et sont éliminés de la Ligue des Champions après la phase de poules pour la première fois en 21 ans.

© AFP

En plus des fans, Lenglet a également été vivement critiqué par un chroniqueur de la célèbre émission El Chiringuito à la télévision espagnole : "Tu n'as pas honte ? Des millions de personnes pleurent et toi tu rigoles après la rencontre."