Hans Vanaken est en grande forme. Et si collectivement cela lui réussit mieux avec les Diables qu'avec le Club Bruges, il entend redonner le sourire à son club en s'assurant de passer l'hiver européen dès ce mercredi. Ce sera le cas si les Brugeois ne perdent pas contre Leipzig.



Dans un long entretien qu'il nous a accordé, le milieu de terrain évoque notamment ses statistiques personnelles en Champions League.



"Oui, je sais que je peux égaler le record de buts de Kevin De Bruyne en Ligue des Champions parce que j’ai battu ce record de cinq buts d’affilée en C1. Je sais que j’en suis à neuf au total et que j’ai intégré un classement avec de très beaux noms. J’aime connaître ces chiffres", reconnaît-il d'emblée. Avant de se dire "fier de cette statistique" et d'évoquer ses prochains objectifs.



