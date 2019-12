Le "nouveau Courtois" pourrait battre un nouveau record de précocité ce soir.

Genk affronte Naples ce soir dans un match qui ne comptera pas pour les Limbourgeois. Enfin pas pour tous. En effet, Maarten Vandevoordt devrait être aligné par Hannes Wolf face aux Italiens. Si c'est le cas, il pourrait devenir le plus jeune gardien aligné en C1 (17 ans, neuf mois et dix jours) en effaçant... un autre belge en la personne de Mile Svilar (18 ans et 52 jours). Vukovic blessé et la forme moyenne de Coucke devraient lui permettre de tenir son rang entre les perches pour sa grande première en C1.

Le jeune gardien avait déjà été aligné en Coupe de Belgique face à l'Antwerp et ce week-end lors de la victoire face au Cercle.