Vent d'optimisme en France: Kylian Mbappé pourrait être prêt pour le quart de finale de Champions League contre l'Atalanta

Depuis mercredi et une apparition au centre d'entraînement du PSG sans béquilles, l'espoir de voir Kylian Mbappé être aligné avec le PSG face à l'Atalanta renaît. Pourtant, son entorse de la cheville encourue contre Saint-Etienne en finale de Coupe de France semblait trop sérieuse pour qu'il puisse disputer ce premier match du "final 8" de Ligue des Champions.



Ce vendredi, il a fêté le succès en Coupe de la Ligue avec son équipe sans afficher le moindre signe de douleur. Et, selon nos confrères de L'Equipe, le suivi médical poussé dont il fait l'objet montre que le joueur guérit plus vite que prévu. Sa cheville a dégonflé très rapidement et Mbappé met tout en oeuvre pour être prêt dans dix jours, à coups de séances de soin tant au centre d'entraînement qu'à son domicile.



Un membre de l'entourage du champion du monde a même confié au quotidien français qu'il y a "90% de chances" que Mbappé soit sur la feuille de match pour ce quart de finale. Pour confirmer cela, le staff du PSG aimerait que l'attaquant-vedette puisse reprendre l'entraînement avec ballon samedi prochain, premier jour de stage à Faro (Portugal). A J-4 du match, donc...



Et contrairement à ce qui se fait d'habitude, quelques risques (mesurés) pourraient être pris. Parce qu'il s'agit du premier quart de finale du PSG en C1 depuis quatre ans. Mais aussi parce que les hommes de Tuchel n'ont plus marqué depuis 177 minutes et la sortie de leur n°9 sur blessure...