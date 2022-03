Kylian Mbappé et Karim Benzema ont crevé l'écran, ce mercredi soir lors de la manche retour de huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Tous les deux ont marqué 3 buts mais malheureusement pour le Parisien, deux de ses réalisations ont été annulées car entachées d'un hors-jeu. Celles de Karim Benzema étaient bien valables et cela a permis au Real d'éliminer le Paris-Saint-Germain.

Après la rencontre, Karim Benzema a attendu Kylian Mbappé dans les couloirs, comme le rapporte Marca. Les deux français, accompagnés de la maman de Kyian Mbappé, auraient eu une grosse discussion qui aurait duré une quinzaine de minutes. Suffisamment pour que Benzema sache convaincre son compatriote de le rejoindre.

La rencontre de ce mercredi a rappelé à quel point le PSG pouvait craquer quand il est mis sous pression sur la scène européenne et a également prouvé que le Real Madrid restait une toute grande écurie d'Europe, et ce, même si les Madrilènes ont perdu plusieurs stars comme notamment Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos ces dernières années.

Pour rappel, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat à partir du 30 juin 2022 et il a déjà clamé haut et fort son attirance pour le Real Madrid. Mais du côté du PSG, on ne veut pas laisser filer la pépite. L'émir du Qatar, qui possède le club, veut à tout prix garder Mbappé et est prêt à des folies financières.

Mais cette nouvelle contre-performance sur la scène européenne ne devrait pas aider le club à garder son joyau.