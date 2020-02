Le 26 février sera une journée importante pour la saison de Pep Guardiola et Manchester City.

Les Citizen recevront le Real Madrid pour la manche aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Larguée en championnat, où City pointe à 22 (!) points de Liverpool, la bande de Kevin De Bruyne devra jouer les autres compétitions à fond pour ne pas se retrouver bredouille cette saison. Il faudra donc mettre l'accent sur l'EFL Cup, la FA Cup et la Ligue des Champions.

Soulever la coupe aux grandes oreilles est un objectif pour Manchester City, qui ne parvient cependant pas à atteindre le dernier carré depuis quelques éditions.

En cas d'échec européen, Pep Guardiola sera menacé. Et il le sait. Dans une interview accordé à Sky Sport, le tacticien catalan a avoué que ça ne serait pas une surprise si les responsables du club voulaient s'en séparer, si revers il y a : "Si nous ne les battons pas, alors le propriétaire peut arriver et dire : "Vous n'êtes pas assez bon, nous allons devoir vous dire au revoir", et moi je répondrai "merci, c'était un plaisir"", a-t-il confié avec une touche d'humour.

La tâche s'annonce compliquée pour Manchester qui va se heurter à un Real Madrid retrouvé, qui encaisse peu et qui est habitué à briller dans les gros matches de Ligue des Champions.