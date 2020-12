Webo, au coeur de l'incident de PSG-Basaksehir, est "fier des joueurs du PSG" Champions League N. Ch. L'assistant du club stambouliote avait réagi suite à des propos présumés racistes du quatrième arbitre, lors de PSG-Basaksehir, mardi dernier. © Belga

Rapidement rejoint par les joueurs des deux équipes, Pierre Webo avait obtenu l'arrêt de la rencontre, finalement reportée au lendemain. Interrogé par le Daily Mail trois jours après l'incident, le Camerounais se dit "plus calme". "Quand je me regarde dans les vidéos de ce soir-là, quand je vois mon visage... je vois à quel point j'étais agressif. C'est la première fois que je me vois comme cela."



Dans cette interview, l'entraîneur adjoint remercie longuement les joueurs du PSG: "Neymar, Marquinhos et Leonardo (le directeur sportif du club parisien, NdlR) m’ont dit le soir même: ‘Nous nous excusons pour ce qu’il vient de se passer, vous avez notre soutien. Ne t’en fais pas, nous sommes avec toi et nous ne jouerons pas. Nous n’acceptons pas ce genre de mots dans le monde du football.' Je voudrais remercier tous les joueurs du PSG, le club, et toutes les personnes présentes lors de l’incident pour leur solidarité. Je suis fier d’eux et je veux les remercier pour ce qu’ils ont fait à ce moment-là parce que j’étais hors de contrôle pendant quelques secondes", a-t-il expliqué à nos confrères britanniques.