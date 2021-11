Dans le même temps, dans le groupe H, les Anglais de Chelsea sont allés arracher la victoire 0-1 sur le terrain de Malmö. Titulaire pour la quatrième fois consécutive avec les Loups, la deuxième fois en C1, Aster Vranckx jouissait une nouvelle fois de la confiance de son entraîneur, tout comme l'indéboulonnable Koen Casteels, capitaine entre les perches. De son côté, Dodi Lukebakio est rentré à la 63e minute. Sebastiaan Bornauw, blessé, était absent de la feuille de match.

Tout commençait bien pour les équipiers de Casteels, puisque dès la 3e minute, Baku était à la bonne place pour récupérer un centre en retrait de Yannick Gerhardt et inscrire son premier but de la compétition. Cette avance n'allait durer que 27 minutes, avant que Maximilian Wober n'ouvre également son compteur avec un superbe coup-franc de l'extérieur du rectangle qui ne laissait aucune chance au portier belge de Wolfsburg (30e).

Au retour des vestiaires, les Loups allaient prendre l'avantage par l'intermédiaire de l'ancien Anderlechtois Lukas Nmecha à l'heure de jeu. Le jeune attaquant allemand contrôlait magnifiquement à la limite du grand rectangle une longue passe de Maximilian Arnold et pénétrait dans la surface avant de décocher une frappe qui trompait le gardien autrichien (60e). Le score ne bougeait plus et les Loups s'imposaient, infligeant à Salzbourg sa première défaite depuis 28 matchs. Ils perdaient cependant Aster Vranckx sur blessure à la 82e minute.

Au classement du groupe G, à l'issue de cette victoire de Wolfsburg, Salzbourg reste toujours premier avec 7 unités, suivi par les Allemands qui reviennent à deux longueurs (5 points), juste devant Séville (3 points) et Lille (2 points) qui s'affrontent à 21h00.

De son côté, dans l'autre rencontre avancée du jour, dans le groupe H, Chelsea, toujours privé de Romelu Lukaku, a ramené les trois points de son déplacement en Suède sur le terrain de Malmö. Le but salvateur a été inscrit par le Marocain Hakim Ziyech à la 56e minute de jeu.

Grâce à cette victoire, Chelsea revient temporairement à la hauteur de la Juventus qui occupe la première place avec 9 points avant de recevoir les Russes du Zenit Saint-Petersbourg (3 points) à 21h00. Malmö ferme la marche avec une quatrième défaite en autant de rencontres.