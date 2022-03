Depuis le début de la guerre, la vie des Ukrainiens a changé. Et les sportifs ne sont pas l'exception.

Si certains ont décidé de rentrer au pays prendre les armes, d'autres poursuivent leur carrière, sans pour autant se déconnecter de l'actualité. Roman Yaremchuk, attaquant de Benfica, en fait partie. Ovationné par tous les supporters du mythique Estádio da Luz à sa montée au jeu il y a quelques jours, l'Ukrainien recevait le brassard de Jan Vertonghen avant de fondre en larmes.

Alors que Benfica s'assurait une place en quarts de finale de la Ligue des Champions en éliminant l'Ajax, le joueur de 26 ans s'est entretenu avec BT Sport à l'issue de la rencontre pour faire part de ses sensations. "Je suis professionnel. Mes amis se battent en Ukraine, mon peuple se bat en Ukraine. Je dois me battre ici. Je ne peux pas me battre là-bas, mais je dois me battre sur le terrain. J’essaie de promouvoir mon pays à travers le football. Mais bien sûr, je pense beaucoup à ce qu’il se passe en Ukraine."