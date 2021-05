Ses choix jugés perdants - les présences d'Eden Hazard et de Sergio Ramos ont été très critiquées en Espagne - relancent les questions sur son avenir, mais est-ce que Zinédine Zidane restera-t-il chez les Merengues à l'issue de la saison ? Le coach français a été touché par l'élimination en Ligue des Champions ce mercredi à Chelsea. Même s'il lui reste en course pour gagner la Liga - le Real est 2e du championnat, ex-aequo avec le Barça et à 2 points du leader, l'Atltético- la lassitude serait de plus en plus grande pour l'entraîneur madrilène, à en croire RMC.

Après la rencontre, Zidane a tenu à clarifier les choses concernant son avenir : non il ne pense pas, pour le moment, à un départ. "Je ne réfléchis à rien du tout. C'est une déception pour tout le monde, pour les joueurs qui ont tout donné. Il reste quatre matches de Liga, on va bien se reposer, bien préparer ça et essayer d’aller chercher quelque chose en Liga." Mais dans les médias espagnols, son avenir est au centre des discussions au sein de la Casa Blanca. "Beaucoup à Madrid commencent à craindre le pire, pointe AS. À commencer par les joueurs."

Marca ajoute que le coach a été très touché émotionnellement par cette double confrontation, surtout car son équipe a été bien inférieure. Le journal espagnol poursuit en indiquant que Zidane pourrait annoncer son départ à la fin de saison, comme en 2018, où il avait surpris tout le monde, quelques jours après avoir gagné une troisième C1 de suite. En France, le journaliste Fred Hermel, qui suit le club pour RMC et L'Equipe, pense qu'autant au niveau du club qu'au niveau de l’entraîneur, la question se pose. "Le Français est lassé du comportement de certains dirigeants", explique le journaliste qui rappelle que Zidane était proche de se faire virer plusieurs fois cette saison.

Même constat du côté du Real où la direction songerait à une révolution dans le vestiaire. "Le club considère que Zidane aura du mal à faire cette révolution et à mettre sur le banc ou faire partir des joueurs avec qu’il a vécu plusieurs victoires", précise Fred Hermel. "Des deux côtés, on a l’impression qu’il faut passer à autre chose". Hermel estimait mercredi soir sur RMC Sport qu'il y avait des chances de voir Zizou sur le banc de la Juventus dès la saison prochaine, même si Pirlo a été confirmé dans ses fonctions jusqu'à présent.

Quoi qu'il en soit, l'avenir de Zidane semble s'écrire en pointillé à la Maison Blanche.