Hein Vanhaezebrouck préface les barrages pour l'Europa League : "Les équipes chypriotes sont difficiles à battre"

"Les équipes chypriotes sont difficiles à battre", a déclaré l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck ce mercredi en conférence de presse. "Je me souviens bien du match contre Famagouste la saison dernière", a déclaré l'entraîneur. "À domicile, nous avons mérité la victoire. Mais pour le match retour, on a dû faire face à un adversaire plus agressif et il y avait peu d'espace. En plus, la chaleur et la foule étaient très oppressantes."

La Gantoise s'est renforcée mardi avec Jens Petter Hauge, prêté un an par l'Eintracht Francfort. "Nous avons perdu un attaquant important avec Tarik Tissoudali", a déclaré Vanhaezebrouck. "Je suis content qu'on ait trouvé un remplaçant avec Hauge. Par contre, je ne sais pas dire s'il jouera déjà".

La préparation d'un match européen est-elle différente d'un match de Jupiler Pro League ? "Non, l'approche reste la même. Nous donnons surtout plus d'informations à nos joueurs sur l'adversaire. En championnat, les joueurs se connaissent tous, en Europe, c'est différent. Avant, il fallait aller sur place pour observer l'équipe adverse, de nos jours on a accès à différentes images grâce à la technologie.

"Après les quelques blessures subies lors de son premier match, Hong Hyun-seok va bien même s'il a encore un peu de mal au genou", a ajouté Vanhaezebrouck. "Il a participé à une partie de l'entraînement mardi et il n'a fait pas de réaction. J'espère qu'il sera en capacité de reprendre son poste. Bien sûr, nous avons quelques joueurs incapables de jouer pour le moment, mais à part ça, tout va bien."

Avec l'Ukrainien Roman Bezus, les Chypriotes possèdent un ancien joueur de La Gantoise. Bezus connaît bien la Ghelamco Arena et l'équipe gantoise. "Il peut donner des informations intéressantes sur ses anciens coéquipiers et entraîneurs, mais ça ne m'empêche pas de dormir" a déclaré Vanhaezebrouck.

Si les Gantois, vainqueurs de la Coupe de Belgique la saison dernière, n'arrivent pas à battre les Chypriotes, ils seront repêchés dans les poules de la Conference League.