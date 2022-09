Un piège en Bulgarie comme baptême du feu pour Mile Svilar avec la Roma

L'Europa League pourrait bien être son piédestal durant cette première partie de saison. Pour l'entrée en lice européenne de la Roma ce jeudi soir, Mile Svilar a bénéficié de la tournante instaurée par José Mourinho. L'idée du Special One est de laisser la scène européenne à son deuxième gardien, alors que Rui Patricio restera le numéro 1 pour le championnat.

C'est donc sur la pelouse bulgare de Ludogorest que Mile Svilar a pu effectuer ce jeudi soir ses débuts officiels avec le club qu'il a rejoint librement cet été, au terme de son contrat avec le Benfica. Le portier belgo-serbe ne gardera toutefois pas cette expérience comme un super souvenir. La faute à deux buts encaissés (72e et 88e), même si le joueur formé à Anderlecht ne s'avère fautif sur aucun des deux, au contraire de sa défense trop passive (score final : 2-1).

La Roma encaisse ainsi un second revers consécutif, quelques jours après la gifle reçue en Serie A par l'Udinese. "Je pense que c'est un résultat menteur", peste José Mourinho au micro de Sky Sport. "Avant qu'ils ne marquent, c'est nous qui avons eu les occasions. Après leur but, nous étions en difficulté mais nous avons eu une excellente réaction. Nous avons eu des occasions d'égaliser, nous avons réussi à marquer le 1-1 et peu après ils ont marqué le 2-1. Lors de ces deux derniers matchs, tout a été contre nous."

De son côté, le fils de Rasko Svilar devrait à nouveau être aligné jeudi prochain pour la deuxième rencontre du groupe C. Il fêtera ainsi sa première apparition au Stade Olimpico de Roma, contre le HJK Helsinki. "Je suis très excité par cette aventure et je ferai de mon mieux. Nous jouons beaucoup de matchs et ce n'est que le début de la saison. Dans tous les cas, nous donnerons notre meilleur match après match", a commenté le jeune gardien de 23 ans, qui a opté l'an dernier pour l'équipe nationale serbe après avoir porté le maillot de toutes les sélections nationales belges de jeunes, jusqu'en U21.