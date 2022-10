Europa League : l'Union Berlin quitte Malmö avec les trois points au bout d'un déplacement mouvementé

Ce match, joué sur la pelouse de l'Eleda Stadion de Malmö, opposait les deux équipes du groupe D qui n'ont pas encore empoché le moindre point. Le coach de l'Union, Urs Fischer, était bien présent sur la touche alors que sa présence avait été mise en question après un test positif au coronavirus.



Les visiteurs, premiers de Bundesliga et favoris, ont été réduits à dix à la suite de l'exclusion de Schafer, dans les arrêts de jeu de la première période (45e+1). En début de deuxième mi-temps, le match a été interrompu pendant plus d'une vingtaine de minutes après que des engins pyrotechniques ont été lancés depuis la tribune occupée par les supporters de Berlin vers les tribunes adjacentes réservées au public local.



Malgré leur infériorité numérique, les Berlinois sont parvenus à ouvrir le score après la reprise grâce à leur attaquant Sheraldo Becker, à la 68e minute. L'Union a défendu son avance pendant les dernières minutes pour finalement conquérir ses premiers points de la campagne et quitter ainsi la dernière place du classement. En attendant le résultat entre Braga et l'Union Saint-Gilloise, qui comptent chacun 6 points et partagent la tête du groupe D, l'Union Berlin s'empare donc de la 3e place avec ses 3 premiers points et laisse Malmö à la dernière position, sans le moindre point.