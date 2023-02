Pourtant, tout avait bien débuté pour les Blaugrana. Ils avaient entamé le match dans la lignée de la fin du match aller : pied au plancher. Maîtres du ballon malgré l’occasion précoce de Bruno Fernandes, les hommes de Xavi avaient ouvert le score, sur penalty, par l’intermédiaire de Lewandowski (18e). La frappe déviée dans son propre but par De Gea permettait à l’international polonais de profiter d’une faute idiote de Bruno Fernandes sur Baldé. Le Barça a même été proche de doubler la mise en fin de premier acte suite à un dégagement loupé de De Gea, finalement sans conséquence.

Changement gagnant

Pas dans leur match, les Red Devils ont retrouvé des couleurs grâce au changement gagnant de ten Hag. En décidant de retirer le transparent Weghorst pour faire monter Antony, il a eu tout juste. Dès le retour des vestiaires, on a senti que les allants offensifs mancuniens étaient bien plus consistants. Et Fred a directement profité d’une erreur défensive catalane pour égaliser (46e).

La rencontre avait changé de visage et Manchester United était l’équipe la plus entreprenante. Si Koundé a eu une belle occasion de la tête à la 64e minute, voir Antony donner l’avantage aux siens à la 73e minute était tout sauf une surprise. Il a finalisé une action qui avait été initiée par une superbe talonnade de Luke Shaw. Garnacho, entré au jeu à la place du décevant Sancho, a ensuite été contré dans la zone de vérité mais Antony était au rebond. Et il ne s’est pas fait prier pour marquer.

Dans un stade d’Old Trafford en délire et sous les yeux d’Alex Ferguson, qui a passé une belle soirée, les hommes de ten Hag - survoltés - ont parfaitement géré leur avantage pour valider leur qualification, malgré un réveil tardif des Catalans, qui n’ont pas réussi à conclure. Avec cette victoire méritée, Manchester United met fin à l’impressionnante série de 18 matchs sans défaite toutes compétitions confondues du Barça, qui quitte la scène européenne dès le mois de février.