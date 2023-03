Michy Batshuayi, la saison de la sagesse et des records : “Batsman est de retour”

Baladé de club en club (Dortmund, Valence, Crystal Palace, Besiktas) depuis sa signature à Chelsea en 2016, celui qui va bientôt atteindre l’âge de la sagesse, a semble-t-il enfin trouvé une certaine stabilité dans sa carrière. “Quand tu te sens bien, tu vois le résultat sur le terrain”, a débuté Michy Batshuayi dans un entretien accordé à l’UEFA. “C’est vrai que j’ai eu des moments difficiles, mais on m’a permis ici de m’améliorer et d’avancer.”

Au Fenerbahçe, l’ancien Standardman a trouvé un entraîneur qui lui accorde une grande confiance. “Grâce à lui et au club, j’arrive sur le terrain d’une manière très différente que lorsque l’entraîneur vous dit : 'vous avez 45 minutes pour montrer ce que vous savez faire'. Ce n’est pas comme ça ici. Or, si je suis confiant et sur le terrain, le vrai Michy Batshuayi émerge.”

Parfois critiqué pour son manque de réussite devant le but, le Diable rouge parvient cette saison à trouver un vrai rythme de croisière : il tourne avec une moyenne d’un but toutes les 87 minutes (15 en 1 307 minutes). En sachant qu’il doit encore disputer minimum 16 matchs avant la fin de la saison, on peut aisément croire qu’il dépassera les 20 réalisations. Comme seulement trois fois auparavant dans sa carrière.

Batshuayi a atteint les 20 buts avec le Standard en 2013-2014 (23), à Marseille en 2015-2016 (23) et durant la saison 2017-2018 avec Chelsea puis Dortmund (21). Sa moyenne était toutefois beaucoup plus basse que cette saison : un but toutes les 180 minutes à l’OM, toutes les 164 min avec le Standard, et toutes les 111 minutes avec Chelsea et le BVB.

”Je n’ai pas eu la chance de beaucoup jouer ces dernières saisons”, poursuit le buteur de 29 ans. “Je pense que je contribue à plus de buts quand j’ai plus de temps sur le terrain. L’entraîneur m’a dit que je devais marquer au moins 14-15 buts chaque saison. Je veux maintenir cette stabilité. Je me sens très bien cette saison. Mes coéquipiers et les gens autour de moi croient en moi. Tout est en ordre pour bien performer.”

En plus de se battre pour son record personnel de buts, Michy rêve évidemment de réussite collective. Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de Turquie, son équipe est toujours en lice pour le titre de champion, malgré les 6 points de retard sur Galatasaray. Et elle pourrait évidemment aussi poursuivre son épopée européenne en cas de victoire contre Séville.

Jamais dans sa carrière Michy Batshuayi n’a atteint un quart de finale européen jusqu’à présent. Privé de compétition depuis l’arrêt causé par la catastrophe en Turquie, il est désormais prêt à reprendre sa marche en avant. “Oui, Batsman est de retour”, a-t-il lancé pour conclure son interview.