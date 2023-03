Un partage d’un autre temps entre Gand et Basaksehir

Dans ces conditions tout sauf évidentes, La Gantoise a partagé l’enjeu face à Basaksehir. Un résultat intéressant, sur papier, lorsqu’on connaît le nombre de joueurs buffalos à l’infirmerie (Torunarigha, Godeau, Hjuslager, Marreh, Tissoudali, Okumu, Lemajic…). Mais un résultat tout de même un peu frustrant pour les hommes de Vanhaezebrouck, qui étaient la meilleure équipe sur le terrain.

On savait que les Turcs manquaient de rythme, eux qui ont arrêté leur championnat durant un mois suite au terrible tremblement de terre survenu il y a quelques semaines. On savait aussi que cette équipe, cinquième du championnat turc, ne respirait pas la confiance en ce moment. Et cela s’est vu, même si c’est l’ancien Anderlechtois Stefano Okaka qui a ouvert le score à la 16e minute, de la tête, suite à une contre-attaque bien menée. Pour le reste, ce sont bien les Gantois qui ont fait la loi. Et c’est fort logiquement qu’Orban, déjà buteur face à Qarabag jeudi dernier et face à Anderlecht dimanche, a égalisé en terminant une action un peu confuse qui avait vu Hugo Cypers se louper au petit rectangle.

Juste avant la pause, Hong, servi par Orban, a eu une énorme occasion de donner l’avantage à son équipe. Mais il s’est loupé.

Une mi-temps de Hourra football

Au retour des vestiaires, le terrain a continué à se dégrader et il est difficile d’appeler le sport que nous avons vu football. Mais cela n’a pas empêché Gand d’être la formation la plus convaincante dans une partie de Hourra football qui a offert quelques séquences cocasses.

Cela ne fera pourtant pas rire Hein Vanhaezebrouck, dont les hommes ont puisé dans leurs réserves. Le jeune Fofana (17 ans) a même dû céder sa place, totalement épuisé, avant la 70e minute de jeu.

Il est certain que ce match laissera des traces physiques - avant le déplacement important des Buffalos à Zulte Waregem dimanche - mais aussi mentales. Car ne pas accrocher la victoire face à cette équipe de Basaksehir, où Januzaj a été sorti à la mi-temps tellement il était discret, ressemble presque à une petite défaite. Le plus dur reste à faire pour les Buffalos lors du match retour qui aura lieu mercredi prochain (et pas jeudi). Sur un terrain qui devrait être bien meilleur.