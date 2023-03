À la Juventus, le Duc séduit quand la Pioche s’enterre

À lire aussi

Mais depuis la signature de la Pioche, qui était en fin de contrat à Manchester United, l’entraîneur des Bianconeri n’a jamais eu l’occasion d’expérimenter ses idées. Pogba, qui a fêté ses 30 ans ce jeudi, a entamé son deuxième passage à Turin avec une blessure au ménisque qui a finalement nécessité une opération et une longue revalidation. Le Français a d’ailleurs passé sa Coupe du monde chez son kiné plutôt qu’avec ses coéquipiers.

Pendant ce temps, l’autre Français de la Juve a pris son envol. Adrien Rabiot s’est non seulement installé comme le patron de milieu de l’Équipe de France à la Coupe du monde, mais il a pris une autre dimension avec la Juve. Aux côtés de Manuel Locatelli, celui que l’on surnomme le Duc de Créteil est devenu l’une des pièces maîtresses d’Allegri, alors qu’il était proche de signer à Manchester United l’été dernier… pour remplacer Pogba.

”Adrien est devenu un joueur beau à voir jouer, il a vraiment un moteur différent par rapport aux autres. Il a maintenant plus de confiance et joue plus verticalement, même s’il peut encore réaliser de gros progrès dans ce domaine”, s’est enthousiasmé Allegri après le doublé de son joueur dimanche soir face à la Sampdoria (4-2).

guillement "Il faut qu'il se relève et qu'il veuille redevenir ce qu'il était avant."

L'ancien joueur du PSG est devenu un indispensable. Mais son contrat expire dans trois mois. “Pour le moment, je ne pense à rien”, a confié Rabiot dimanche soir au micro de DAZN, en laissant planer le doute. “Je suis content du travail que je fais pour aider l’équipe et après on verra. Je vais bien ici, c’est pour ça que je marque des buts et j’espère en marquer beaucoup plus jusqu’à la fin de la saison.”

Finalement, les deux Français ont pu partager le terrain sous le maillot bianconeri pour la première fois le 28 février, face au Torino. Puis cinq jours plus tard face à la Roma. Paul Pogba s’est à chaque fois contenté d’une vingtaine de minutes en fin de rencontre pour reprendre le rythme de la compétition. Il était néanmoins pressenti pour connaître sa première titularisation de la saison dimanche… avant de se blesser la veille du match à l’entraînement.

Lundi, la Juventus a annoncé que son milieu de terrain souffrait d’une “lésion de premier grade à l’adducteur de la cuisse droite” qui l’écartera des pelouses italiennes pour au moins trois semaines. C’est donc une nouvelle fois depuis les tribunes et avec les signes d’une grande déception sur le visage que le joueur assistera à ce match retour à Fribourg (aller : 1-0 pour la Juve).

Reste désormais à voir comment se comportera la Juventus avec son cas, en sachant que Massimiliano Allegri commence sérieusement à s’impatienter. “Il faut qu’il se relève et qu’il veuille redevenir ce qu’il était avant”, a-t-il lancé dimanche soir. Selon la Gazzetta dello sport, le club n’exclurait d’ailleurs pas une séparation en fin de saison, même si le joueur est lié à la Juve jusqu’en 2026.