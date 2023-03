Pedro Gonçalves peut désormais rayer cela de sa “to do list”. À la 62e minute de la rencontre entre Arsenal et le Sporting Lisbonne, celui qu’on surnomme “Pote” ne s’est pas fait que des amis à l’Emirates mais il a régalé tous les amateurs de football en marquant ce qui sera peut-être le but de l’année. Un prix Puskas en puissance.

Mais ce but n’est pas seulement magnifique. Il est aussi très important. Car Gonçalves a permis au Sporting de revenir à la hauteur d’Arsenal et d’arracher les prolongations puis les tirs au but, ce jeudi soir. Un scénario qui était pourtant loin d’être écrit en première période, lorsque Granit Xhaka a ouvert le score d’une frappe puissante du pied gauche, au rebond d’une occasion de Gabriel Martinelli (19e). Un but qui est venu récompenser la domination locale.

Deux blessés dans la défense londonienne

Mais le leader de Premier League, qui n’a perdu que trois de ses 21 derniers matchs d’Europa League, a eu bien plus de mal à gérer sa deuxième période. Est-ce que les remplacements coup sur coup de Tomisayu puis de Saliba en première période ont joué un rôle ? Peut-être. La blessure du deuxième doit d’ailleurs inquiéter Didier Deschamps, qui l’avait repris dans sa sélection ce mercredi.

Le troisième changement d’Arteta (prévu, celui-là), qui a remplacé Gabriel Jesus à la pause n’a pas non plus porté ses fruits.

Le Brésilien, entré au jeu pour la première fois depuis le mois de novembre, a connu sa première titularisation en 2023 ce jeudi et a été plutôt rassurant dans sa capacité à multiplier les appels dangereux. Mais il n’avait que 45 minutes dans les jambes. La montée au jeu de Leandro Trossard devait déséquilibrer une défense portugaise fatiguée mais c’est finalement le scénario inverse qui s’est écrit.

Mieux dans le jeu, le Sporting a mis le pied sur le ballon a pris le match à son compte. Marcus Edward aurait même pu inscrire le but de la victoire à la 72e minute mais Ramsdale a été l’auteur d’une superbe parade… de la tête. Puis c’est Adan, le portier du Sporting, qui a pris le relais et a fait le show durant les prolongations, jusqu’à cette séance de tirs au but où il a arrêté le penalty de Martinelli. Suffisant pour créer la surprise de la semaine et rejoindre les quarts de finale.