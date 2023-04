Marcel Sabitezer a cru placer Manchester déjà en demi-finale. En 21 minutes, l’ancien médian de Leipzig a bouleversé la rencontre en ouvrant d’abord le score d’un bel enchaînement (14e). L’Autrichien s’est offert un doublé sept minutes plus tard en exploitant un parfait service de Martial (21e). Il aurait même pu réaliser la prouesse d’inscrire un triplé mais le Mancunien a dévissé alors qu’il était seul face au but (32e).

Grâce à cette activité et à celle de Martial, percutant, l’absence de Rashford pour blessure n’a pas pesé pendant 84 minutes. Au bout de quelques secondes, Jadon Sancho aurait même pu débloquer la situation mais sa position illicite d’hors-jeu a permis aux Espagnols d’y croire un quart d’heure de plus.

Les Andalous ont mis du temps à réagir. Ils se sont d’abord heurtés à un solide De Gea (45e+3) et ce sont les pensionnaires d’Old Trafford qui étaient plus proches d’inscrire le troisième but de la rencontre mais Antony a trouvé le poteau.

Séville est finalement revenu dans la partie grâce à un but contre-son-camp de Malacia en fin de match (84e) et une égalisation à la dernière minute de En-Nesyri. Pour les hommes de Ten Hag, il faudra la semaine prochaine se montrer plus rigoureux et résister aux vagues espagnoles dans un stade Pizjuàn qui risque d’être bouillant.

Les portes pour affronter la Juventus se sont refermés en six minutes. Si le club italien a fait le job, après leur court succès face au Sporting Lisbonne (1-0), tout reste à faire pour avoir le choc tant attendu.