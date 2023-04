"Une demi-finale signifierait beaucoup pour nous, le club et les supporters. Dès le début de la compétition, nous voulions aller le plus loin possible. Maintenant, nous sommes en quarts de finale et nous voulons encore aller plus loin", a déclaré le vice-capitaine gantois Sven Kums, face à la presse mercredi en début de soirée.

Le cadre de l'affrontement crucial avec West Ham sera le stade de London Stadium, le stade des JO de 2012, qui peut accueillir 60 000 spectateurs et sera plein à craquer. Kums attend avec impatience ce grand moment. "C'est fantastique qu'on puisse jouer devant un stade à guichets fermés. Ce n'est pas souvent que l'on peut jouer devant un tel public. Ce sera spécial", a conclu le meneur de jeu gantois.

Vanhaezebrouck avant West Ham: "Ce n'est pas le match le plus important de la saison"

Après le partage 1-1 de l'aller à la Ghelamco Arena, les Buffalos ont un bon coup à jouer à Londres.

"Ce n'est pas le match le plus important de la saison", a laissé entendre l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck, mercredi. "J'espère que ce n'est pas du tout le cas. Si nous parvenons à nous qualifier pour les demi-finales, ce seront les duels les plus importants de l'année."

Les Buffalos ont affiché un excellent niveau face aux Hammers à domicile, mais ils ont été surpris à plusieurs échelons sur l'ouverture du score des visiteurs. "Le but de West Ham est le résultat d'erreurs commises par plusieurs joueurs. Si nous sommes éliminés, même aux tirs au but, nous regarderons le match aller avec des sentiments très mitigés", a conclu HVH, qui n'avait pas de doute à ce sujet.