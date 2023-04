Et dire qu’ils menaient par deux buts d’écart à dix minutes de la fin de la première manche. Après avoir gâché cette avance dans les derniers instants la semaine dernière, Manchester n’a pas existé en Espagne.

Maguire a mené à la perte des siens en provoquant l’ouverture du score d’En Nesyri avec une perte de balle absurde. Bade puis le Marocain ont infligé un vrai supplice aux Mancuniens (3-0).Dans les autres rencontres, La Roma est en prolongations. Paixao a répondu à Spinazolla et José Mourinho a été sauvé par Dybala à la dernière minute du temps réglementaire. La Juve s’est fait peur jusqu’à la fin mais leur nul (1-1) à Lisbonne leur permet d’aller en demies.

La Juventus Turin passe en demies en résistant au Sporting

Secouée, la Juventus Turin s'est hissée dans le dernier carré de la Ligue Europa en se contenant du match nul jeudi à Lisbonne sur la pelouse du Sporting Portugal (1-1) en quart de finale retour.

Adrien Rabiot a permis à la Juve de prendre les devants (1-0, 9e) avant que le Sporting ne recolle grâce à un penalty transformé par Marcus Edwards (1-1, 20e). En demi-finales, les Bianconeri affronteront le Séville FC, vainqueur de Manchester United (3-0) dans le même temps.

Après une belle entame des Portugais, la Vieille Dame s'est montrée efficace en marquant sur sa première opportunité.

Federico Chiesa a tiré un corner que la défense du Sporting a repoussé sur Adrien Rabiot, le Tricolore frappant en pivot pour l'ouverture du score (1-0, 9e).

Mais ce but n'a pas refroidi les ardeurs des Lisboètes qui ont continué de mettre la pression sur les cages turinoises.

Dans la foulée d'une frappe de Francisco Trincão sur le poteau après un déboulé d'Edwards, Rabiot a fauché Manuel Ugarte dans la surface (18e), l'arbitre de la rencontre, François Letexier, désignant le point de penalty.

Edwards l'a transformé d'une frappe à ras de terre au centre des cages gardées par Wojciech Szczesny qui avait plongé sur sa gauche.

Touchés par cette égalisation, les Turinois ont reculé face à un Sporting menaçant.

Ousmane Diomandé a d'ailleurs cru donner l'avantage aux Lions avec une tête sur corner qui a manqué le cadre de quelques centimètres (35e).

Au retour des vestiaires, les Turinois se sont procurés une énorme occasion quand Dusan Vlahovic, pourtant complètement seul à quelques mètres des buts, a manqué sa reprise de la tête après un service d'Angel Di Maria (54e).

Forte de son avantage à l'aller (1-0), grâce à un but de Federico Gatti, la Juve s'est ensuite contentée de bien défendre en repoussant les incursions du Sporting dans sa surface, même si elle s'est faite peur sur un tir de Sebastian Coates dans les derniers instants (90e).

Les hommes de Massimiliano Allegri peuvent être doublement heureux. En plus de la qualification, leur sanction de 15 points de pénalité en championnat pour fraudes comptables présumées a été suspendue ce jeudi. Ils reviennent ainsi à la troisième place de la Serie A et n'ont, pour le moment, plus besoin de remporter la C3 afin de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.