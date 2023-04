Pourquoi Toulouse, pourtant vainqueur de la Coupe de France, n'est pas assuré de jouer l'Europa League

En d'autres termes, deux clubs détenus par le même actionnaire ne peuvent être engagés ensemble en Coupe d'Europe.

Or le Toulouse FC, dont le capitaine est notre compatriote Brecht Dejaegere est détenu depuis 2020 par le fonds d'investissement américain Redbird Capital Partners, également actionnaire majoritaire de l'AC Milan, actuellement 4e de Serie A et virtuellement qualifié pour la Ligue des Champions.

Même si Milan joue la Ligue des Champions et Toulouse l'Europa League, ce cas de figure est interdit car les clubs finissant troisièmes de groupe en C1 rejoignent ensuite la C3.

Il subsiste un espoir car un précédent existe dans l'histoire récente, celui de Red Bull, détenteur en 2017 de deux clubs qualifiés pour la Ligue des Champions, Salzbourg et Leipzig. Le club autrichien avait procédé à des changements en interne, écartant notamment des personnes de son assemblée générale et de son conseil d'administration "prétendument liés" à Red Bull et les deux clubs avaient pu s'aligner dans la compétition.