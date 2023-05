Europa League : et au final, l’Italie fait la bonne affaire

Le FC Séville semblait pourtant être en situation idéale en menant sur le terrain de la Juventus. Cette équipe n’impressionne pas, en témoigne son match correct sans plus face à la Juventus, mais sait faire mal quand il le faut. Après avoir obtenu deux belles opportunités, les joueurs de Séville ont fait la différence via un contre éclair. Oliver, Ocampos, En-Nesyri et c’est fini.

Le but est presque aussi efficace que le repli défensif de la Juventus était bordélique. Séville sait que dans ce genre de confrontation de fin de tournoi, le moindre détail peut ramener la coupe à la maison. La Juventus l’avait oublié en première mi-temps.

La réaction après la pause a eu le mérite d’exister mais la Juventus n’a jamais réussi à emballer la rencontre bien gérée par des Andalous satisfaits du résultat jusqu’à ce but à la dernière seconde.

La Juventus peut encore espérer sauver une saison tumultueuse (elle pourrait finalement perdre des points au classement) et pouvoir encore rêver d’un premier trophée européen depuis plus de 25 ans.

La Roma a souffert mais a gagné (1-0)

Le trophée ne leur tend pas pour autant les bras car une autre vraie équipe de tournoi a fait le boulot a fait le boulot dans l’autre demi-finale.

L’AS Rome, tenant du titre de la Conference League, contre Leverkusen en Europa League. Cela n’a pourtant pas été facile pour les hommes de José Mourinho. Il a fallu un ballon mal repoussé par le gardien Hradecky et le jusqu’au-boutisme du jeune Bove (63e) pour débloquer une rencontre assez fermée malgré un début de match légèrement dominé par Leverkusen avant de laisser les erreurs et les fautes casser le rythme. La Roma s’est parfois fait peur en fin de partie mais a su conserver son avantage. Les Allemands ne baisseront pas les bras après une seule manche. L’Union en sait quelque chose.