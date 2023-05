Grosse polémique en Europa League : l’arbitre aurait-il dû siffler un penalty pour Séville face à la Juventus ? (VIDEO)

Mais à la fin d’une première mi-temps plaisante, mais sans but, c’est une (non) décision de l’arbitre de la rencontre Danny Makkelie qui a animé les débats. Durant la 3e minute de temps additionnel de la première période, Cuadrado tacle le jeune Torres à la limite du grand rectangle. Si l’arbitre n’a pas sifflé penalty sur le coup et que l’action s’est poursuivie, la VAR ne lui a pas demandé d’aller revisionner les images.

Une décision qui étonne tant la faute semble manifeste. Mais pour la VAR le tacle de Cuadrado a été effectué en dehors de la surface de réparation. Chacun se fera son avis sur cette décision mais elle fera couler beaucoup d’encre.