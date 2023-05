Le FC Séville rejoint l'AS Rome en finale de l'Europa League en venant à bout de la Juventus après les prolongations

L’AS Rome a tenu bon en Allemagne (0-0) et se qualifie grâce à son succès au match aller. Leverkusen a pourtant tout tenté avec plus de 70 % sur l’ensemble de la rencontre et 23 tirs contre un seul pour les hommes de Mourinho. Mais ce sont bien les Romains qui verront la finale, leur deuxième consécutive après celle victorieuse en Conference League l'année dernière.

Dans l’autre rencontre de la soirée, le suspense était présent jusqu'au bout entre Séville et la Juventus. La première mi-temps était très plaisante avec de nombreuses occasions de part et d’autre. Mais Bounou d’un côté et Szczesny de l’autre sortaient le grand jeu. Le premier acte s’achevait sur une grosse polémique d’arbitre quand l’arbitre M. Makkelie ne sifflait pas un penalty pour le FC Séville suite à un tacle de Cuadrado sur Torres.

En deuxième période, Vlahovic qui venait de monter au jeu, ouvrait la marque tout en finesse suite à une grosse erreur de la défense andalouse (0-1, 65e).

Mais l’avantage des Bianconeri ne durait pas puisque six minutes après l’ouverture du score, Suso, lui aussi monté au jeu quelques instants auparavant, égalisait d’une magnifique frappe en pleine lucarne sur laquelle Szczesny ne pouvait rien faire.

Dans le dernier quart d’heure de la rencontre, le FC Séville poussait pour inscrire le but de la qualification mais s’est heurté à un grand Szczesny qui a tout arrêté pour permettre à la Juventus d’aller chercher la prolongation.

Durant le début de la prolongation, la physionomie de la rencontre ne changeait pas et les Sévillans étaient récompensés à la 95e minute grâce à une tête de Lamela sur un centre de Bryan Gil. Après ce but, les Andalous ont tenu bon même s'ils ont dû jouer les dix dernières minutes à dix contre onze suite à l'exclusion d'Acuña pour avoir gagné du temps.