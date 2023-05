L'Italie sourit en Europe... sauf la Juventus

Europa League

Les Sévillans ont déjà oublié le penalty qui aurait dû être sifflé dans les arrêts de jeu de la première période. Une semaine après le partage acquis à Turin (1-1), les Espagnols ont tout fait pour prendre l’ascendant. Cela a pris du temps. Plus de 120 minutes et après une flopée d’occasions. Mais les Andalous ont finalement émergé (2-1) dans une ambiance de folie au stade Ramón Sánchez Pizjuán pour s’offrir une septième finale… en sachant que les six précédentes ont été remportées.

Le 31 mai à Budapest, les Sévillans devront toutefois d’abord trouver la faille contre la Roma qui a réalisé un petit hold-up sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-0), après une manche aller remportée de justesse (1-0). Ultra-dominateurs (15 tirs à 1 et aucun cadré pour la Roma), les Allemands se sont heurtés à un grand Rui Patricio, auteur de six arrêts.

Conference League

Battue in extremis au match aller par une surprenante équipe du FC Bâle (1-2), la Fiorentina a encore souffert. L’ouverture du score de Gonzalez (35e) a été gommée par l’égalisation d’Amdouni (55e). L’attaquant argentin de la Fiorentina a toutefois encore frappé (72e) pour forcer les prolongations et finalement l’emporter à la 120e+9 !

Le gagnant de ce duel disputera la finale le 7 juin à Prague face à West Ham. Les Hammers ont fait le gros dos face à l’AZ Alkmaar pour finalement s’imposer dans les arrêts de jeu (0-1) et confirmer l’avantage acquis jeudi dernier (2-1).