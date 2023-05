”Je m’en fous”, “les stats ne font rien gagner” : Mourinho a réactivé le mode Special One pour la finale d’Europa League

Le 21 mai dernier, il a d’ailleurs célébré le vingtième anniversaire de son premier triomphe. Avec le FC Porto, en finale de la Coupe UEFA (Europa League depuis 2009)… à Séville. “Est-ce que cela signifie quelque chose pour moi ? Non, je ne pense pas, a répondu le Mou dans un entretien accordé à l’UEFA. Cette finale pour moi est comme une nouvelle finale. Je ne pense pas à Porto en 2003, je ne pense pas à la Roma la saison dernière. Je pense juste à cette finale-ci. C’est ma façon d’être.”

Également vainqueur de l’Europa League avec Manchester United en 2017, Mourinho peut devenir le premier entraîneur triplement vainqueur de cette compétition. Tout en remportant son sixième sacre européen en six finales disputées, après celles de Ligue des champions (2004 avec Porto, 2010 avec l’Inter) et de Conference League (2022 avec la Roma).

”Mais je m’en fous, pense le Special One qui n’hésite jamais à exprimer ses pensées sans aucun filtre. Les stats ne vous font rien gagner. Vous regardez les finales du Real Madrid et vous pensez que le Real gagne toutes les finales. Vous regardez Séville et vous vous dites que Séville remporte toutes les finales. Mais la réalité est que les stats ne vous font rien gagner. La superstition est quelque chose que je n’aime pas.”

“Personne ne s’attendait à ça en ce début de saison."

Qualifié in extremis dans le groupe C, puis vainqueur de justesse en seizième, en quart et en demi-finale, l’AS Rome a emprunté un chemin compliqué vers la finale. Mais sans faire de vagues. “Personne ne s’attendait à ça en ce début de saison quand on voit l’incroyable niveau des équipes en Europa League. Barcelone et Arsenal étaient dans cette compétition et ils ont été éliminés prématurément. Alors, essayons d’offrir à nos fans ce bonheur ultime.”

Jamais battu en finale de Coupe d’Europe, José Mourinho devra toutefois réussir l’exploit de battre un club également invaincu en finale d’Europa League : six apparitions, six succès (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 et 2020). Il pourra ensuite se tourner vers la saison prochaine, probablement dans un autre championnat. Bien qu’il soit encore sous contrat jusqu’en 2024, plusieurs médias italiens avancent que le manager de 60 ans annoncera son départ de la Louve le week-end prochain, après le dernier match de championnat.

Place ensuite à un nouveau défi. Le PSG est l’une des pistes pour celui qui ne voit pas encore la fin de sa carrière arriver de sitôt. “Peut-être que les gens pensent que je suis plus vieux que je ne le suis vraiment. Peut-être qu’ils regardent mes cheveux blancs et pensent que je suis vraiment vieux, mais pas assez vieux pour penser à raccrocher. Impossible. J’ai encore de très belles années devant moi.”