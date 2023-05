L’avenir de Mile Svilar à l'AS Rome dépend de José Mourinho

Arrivé l’été dernier en provenance de Benfica, le gardien belgo-serbe (NdlR : il est né et a grandi en Belgique, mais a choisi de défendre les couleurs de la Serbie en équipe nationale A) a passé toute sa saison sur le banc. Hormis lors du tout premier match de poule en Europa League et lors de deux des trois derniers matchs de championnat.

”Mile travaille chaque jour au maximum de ses capacités à l’entraînement et n’a disputé qu’un seul match en dix mois. Il le mérite”, a justifié son coach José Mourinho pour sa première apparition en Serie A le 14 mai dernier.

“Ce n’est pas facile quand on ne joue pas beaucoup, mais je travaille dur et je suis toujours prêt quand l’entraîneur a besoin de moi”, a réagi l’ancien Anderlechtois à DAZN.

Utilisé uniquement comme doublure de l’international portugais Rui Patricio, le fils de Ratko Svilar avait accepté ce rôle en signant à Roma l’été dernier, après que Mourinho l’ait convaincu personnellement. “Je suis reconnaissant envers Mourinho pour mes débuts en Serie A. Je me sens bien dans le groupe, je pense aussi que je me suis amélioré mentalement et c’est clair que je m’améliore au quotidien.”

Au point de concurrencer Rui Patricio pour le statut de gardien n°1 la saison prochaine ? “Ils ne veulent pas le louer. Mourinho veut absolument garder Mile et dit qu’il aura sa chance”, a révélé son papa Ratko à nos confrères de HLN.

Celui qui fêtera ses 24 ans en août prochain possède encore quatre années de contrat à Roma, qui le prépare petit à petit à prendre la relève de son titulaire de 35 ans. À moins que le probable départ de Mourinho ne change la donne…