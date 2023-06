Europa League: sept à la maison pour le FC Séville

On a pensé pendant 45 minutes que le métier de Mourinho ferait pencher cette finale du côté de Rome. Comme un art du contre-pied, fil récurrent dans son gigantesque parcours, “The Special One” avait étonné.

Dybala n’avait plus débuté un match depuis deux mois et était encore incertain en début de semaine, ne serait-ce que pour prendre place sur le banc. L’Argentin était titularisé et donnait raison à son coach en ouvrant le score suite à une excellente récupération de Cristante et un super service de Mancini (35e, 0-1).

On a cru à tort que les Giallorossi attendraient leurs adversaires, fidèles à la philosophie du technicien portugais mais Mourinho surprend encore. Le pressing déployé par les siens a constitué le somnifère pour endormir les Sévillans pendant une mi-temps.

Le poteau de Rakitic (45e+4) a permis de rééquilibrer la rencontre et le double changement effectué après la pause par Mendilibar a offert plus de consistance au sextuple champion d’Europe. Comme un symbole, c’est un centre de la légende Navas (37 ans) qui a contraint Mancini à pousser le ballon au fond de son but (55e, 1-1).

Ensuite, la rencontre est partie dans un savoureux match de tennis de table où les dés pouvaient tomber aussi bien d’un côté comme de l’autre. Ibanez a raté l’immanquable après un coup de billard à trois bandes puis de l’autre côté, Ocampos a cru obtenir un penalty avant que le VAR ne désavoue Monsieur Taylor. La frappe lointaine et tendue de Suso à la dernière seconde a fait plonger tout Rome dans la peur.

La prolongation et ses 11 minutes d’arrêts de jeu n’ont départagé personne malgré la tête de Smalling sur la transversale (120e+11). C’est finalement la séance des tirs au but qui a confié cette Europa League aux Sévillans, décidément invincibles dans cette compétition.