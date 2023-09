Déroute et flou total à l'OM : Marcelino, l'entraîneur de Marseille absent à Amsterdam, va bien quitter le club

L'OM comme un avion sans pilote

Dans l'entourage de Frank McCourt, le propriétaire américain du plus "fada" des clubs français, qui devrait communiquer officiellement dans la journée, on contestait en tous cas la "mise en retrait" du président Pablo Longoria et de ses plus proches collaborateurs face à la colère des groupes de supporters. Une information pourtant confirmée à l'AFP mardi en toute fin de soirée par une source ayant connaissance du dossier, après une folle journée de rumeurs et un communiqué lunaire du club, sans aucune annonce concrète.

Le président espagnol de l'OM, le directeur du football, Javier Ribalta, le directeur général Pedro Iriondo et le directeur financier Stéphane Tessier ont décidé de "se mettre en retrait" pour "réfléchir" à leur avenir au sein du club, avait décrypté cette source. Et les quatre hommes ne devaient pas prendre l'avion pour Amsterdam avec l'équipe en fin de matinée.

Une version démentie donc quelques heures plus tard par l'entourage McCourt, qui réaffirmait mercredi matin que "la direction est en place": "Les événements de lundi sont inacceptables et nous apportons un soutien sans équivoque au directoire", poursuivait-on, sans dissiper le flou sur la situation en cours dans la hiérarchie du club.

Sur le papier, la situation sportive de l'OM n'est pourtant pas catastrophique. Quatrième de la Ligue 1, à deux points du leader monégasque, et toujours invaincu, avec deux victoires et trois matchs nuls, le club phocéen devance même le Paris SG... Mais l'affreux nul 0-0 dimanche au Vélodrome contre Toulouse a été l'affront de trop pour des supporters en colère face au piètre jeu développé par les joueurs.