Gasperini sous le charme de De Ketelaere après son nouveau but : "Il a le potentiel pour devenir grand"

Le coach italien semble en tout cas sous le charme de son joueur. “Parfois, on a l’impression que ces gars peuvent avoir une attitude nonchalante, mais ce n’est pas le cas. Ils ont une structure physique très importante, ils sont grands et doivent être en excellente condition physique pour donner le meilleur d’eux-mêmes, a-t-il aussi avancé. De Ketelaere n’est pas paresseux au contraire, il se met toujours à la disposition de l’équipe. Il peut encore beaucoup grandir et a le potentiel pour devenir grand.”

Gasperini a également répondu aux comparaisons entre CDK et Josip Iličić, ancien buteur de la Déa. “Pour certaines choses, il me fait penser à lui, mais c’est un garçon très jeune et il a une grande marge de progression, il part d’une bonne base et j’aime son attitude.”