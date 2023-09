La chronique de Jonathan Lange : à Marseille, la république des supporters

Voir les joueurs marseillais se présenter devant les virages pour se laisser passer un savon n’a rien d’inhabituel à Marseille, ni même d’inédit en France après la scène lunaire vue à Lyon il y a quelques semaines. Reste quand même un drôle de sentiment. Mais passons.

Initialement prévue pour régler les modalités des déplacements européens, la réunion de lundi avec les groupes d’animation du Vélodrome a tourné au règlement de compte. Avec des conséquences ubuesques et un OM décapité après le droit au retrait exercé par son quatuor de dirigeants : le président Pablo Longoria, son bras droit Javier Ribalta, le directeur administratif et financier Stéphane Tessier et le directeur général Pedro Iriondo. Avec pour conséquence le départ du coach Marcelino. En cause, une sémantique entre mise sous pression et menace. L’Équipe a évoqué cette supplique “vous quatre et votre coach de DH, si vous ne partez pas, vous verrez” et le petit “con de tes morts” qui sur la Canebière ressemble plus à une ponctuation qu’à une manière de repenser un arbre généalogique dans le contexte local toujours plus volcanique. Qui explose au moment où la figure de Bernard Tapie ressurgit dans cette série Netflix. Nanar avait sa combine pour calmer les supporters : il leur a accordé la gestion commerciale des abonnements des virages qui a tenu jusqu’en 2015.

Les supporters ont coupé des têtes comme à l’époque de la révolution.

Les leaders des groupes ultras présents ce lundi à la Commanderie connaissent particulièrement bien les lieux puisqu’ils ont participé à son invasion en janvier 2021 dans des scènes de guérilla qui en ont vu certains écoper de peines de prison, majoritairement avec sursis. Et s’il ne faut pas tomber dans le piège de la généralisation, cette minorité bruyante a encore fait plus de bruit que la majorité silencieuse qui tente de s’organiser pour elle aussi se faire entendre dans cette nouvelle république. Celle où les supporters ont coupé des têtes comme à l’époque de la révolution pour marquer joliment contre leur camp en oubliant finalement de rester à leur place, transformant la contestation légitime d’une gouvernance en une chasse aux sorcières aux conséquences encore nébuleuses. À jamais les premiers.