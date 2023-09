L'avis de l'expert: Amoura-Rodriguez, futur cauchemar des défenses

À lire aussi

L’Allemand aura vu la relève marquer des points. Pas tant Gustaf Nilsson, qui pesé mais a manqué de justesse balle au pied, se montrant peu dangereux au final. Non, on pense à Mohamed Amoura et Kevin Rodriguez, dont les montées ont transfiguré l’Union. Blessin a une préférence pour le 3-5-2. Il lui manquait juste les profils pour le mettre en place. C’est désormais clair : le duo que l’Algérien va former avec l’Équatorien, dont les premières minutes ont montré rapidité et puissance, sonne comme une promesse de cauchemars pour les défenses belges.