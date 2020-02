Les Ajacides se sont plaint de l'énorme gain de temps de leur adversaire lors des deux rencontres d'Europa League.

L'Ajax Amsterdam s'est fait sortir au stade des huitièmes de finale de l'Europa League par Getafe ce jeudi soir malgré leur victoire 2-1 à la maison. Une élimination qui ne passe pas auprès des Ajacides qui ne digèrent pas les nombreuses simulations des Espagnols.

Déjà au match aller, Ryan Babel s'était plaint de manière plutôt originale des simulations des ses adversaires avec une phase qui a fait le tour des réseaux sociaux alors que les score était de 2-0 en faveur des Espagnols.

Mais ce jeudi, on a franchi un nouveau cap dans le ridicule. Sur toute la première mi-temps, seules 24 minutes et 20 secondes ont été jouées de manière effective. L'arbitre n'a quant à lui décidé d'ajouter que deux minutes de temps additionnel. Fautes, simulations, les Espagnols ont utilisé tous les stratagèmes possibles pour casser le rythme de la rencontre.

"Qu'est-ce qu'ils jouent de façon irritante. C'est terrible, ce n'est pas normal. Et cet arbitre... Il n'a jamais réagi. Ils n'ont pas reçu une seule carte jaune pour tout ce temps gagné", avait réagi Donny van de Beek après la rencontre. Ce à quoi l'entraîneur de Getafe, José Bordalas a répondu que les joueurs de l'Ajax étaient de mauvais perdants : "Nous avons reçu beaucoup de reproches. Mais, c'est nous qui nous sommes qualifiés. Et nous en sommes fiers. La semaine dernière, on nous a accusé de tous les maux. Nous aurions commis beaucoup de fautes et joué la comédie."

Mais alors qu'on pourrait penser que cette histoire n'allait pas dépasser la guerre des mots, le président de Getafe, Angel Torres a affirmé qu'il allait aller porter plainte contre l'Ajax : "Nous leur avons donné une leçon. Pas seulement au niveau footballistique mais aussi au niveau de l'éducation et du respect", expliquait dans une interview à la radio espagnole Onda Cero, "Le coach de l'Ajax, Erik ten Haag a commencé à nous provoquer avant même que la rencontre ne commence. Ils doivent apprendre à savoir perdre. Les familles de nos joueurs ont été provoquées par les supporters de l'Ajax et se sont faits jeter de la bière. Nous n'allons pas laissé passer cela. Nous allons porter plainte contre l'UEFA."

Une chose est sûre, l'Ajax et Getafe ne sont pas faits pour s'entendre...