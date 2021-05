Alors que les tensions entre supporters et la famille Glazer semblent s’atténuer, Manchester United est sur le point de goûter enfin à nouveau aux joies d’un sacre, ce soir sur la pelouse polonaise de Gdansk. Aucun trophée n’est venu remplir la vitrine du club depuis le 24 mai 2017… et l’Europa League remportée avec José Mourinho.

Depuis ce jour, les Mancuniens font chou blanc alors que leurs voisins de City ont ajouté sept récompenses à leur collection. Cette spectaculaire différence fait évidemment grincer des dents les pro-United qui regrettent l’ère d’Alex Sir Ferguson et ses 38 trophées en 27 années. Mais le club est désormais revenu sur une pente ascendante qui pourrait s’élever encore davantage cet été.

"Nous ne sommes pas là où nous voulons être", assure Ole Gunnar Solskjaer, qui, après avoir échoué à la 6e place en 2019 et à la 3e en 2020, a tout de même ramené son équipe encore un cran plus haut, à 12 points du champion citizen. " Nous avons l’ambition de nous déplacer d’une place plus haut, bien sûr, mais ça a été une amélioration constante."